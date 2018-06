Comunali, a Messina ha votato il 64,98%

Condividi

Il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina, per l’appuntamento con le Amministrative 2018, alla chiusura definitiva dei seggi, alle ore 23 di domenica 10, ha fatto registrare 127.947 votanti (uomini 62.303 donne 65.644), con la percentuale del 64,98%. Per le recenti Politiche 2018 la percentuale, alla chiusura dei seggi, era stata del 62,68 per il Senato con 106.514 votanti e 62,8 per la Camera con 116.867 elettori. Per le ultime Amministrative del 2013 la percentuale definitiva dei votanti era stata del 70,22, con 141.662 elettori.