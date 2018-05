Messina, istituito l’ufficio di servizio sociale

Condividi

Con determina dirigenziale del dipartimento Politiche Sociali n. 2513 del 28 maggio, è stato istituito l’Ufficio di Servizio Sociale, dando seguito alla legge regionale 22/1986 e alla legge 328/2000, su preciso impegno dell’assessore alle Politiche Sociali e apposito atto di indirizzo della Giunta Municipale dell’aprile 2016. L’ufficio di Servizio Sociale si articola attorno alle due Posizioni Organizzative di recente attribuzione, una dedicata alla Famiglia, Povertà, Migrazioni, Inclusione Attiva (P. O. 5) e l’altra dedicata agli Anziani, alle Disabilità, al Disagio giovanile e alle Dipendenze (P. O. 6). Nell’ambito di ciascuna funzione di coordinamento sono contemplate specifiche aree funzionali: Minori e Famiglia, Infanzia e Adolescenza, Povertà, Migrazioni, Inclusione Attiva, e per i servizi Anziani, Disabilità, Segretariato Sociale, Dipendenze e Accreditamento. Le Posizioni Organizzative sono affiancate dal Servizio Sociale Professionale, ulteriormente potenziato dalle recenti assunzioni di 26 assistenti Sociali rese possibili dal progetto che l’Amministrazione comunale ha realizzato all’interno del Programma Operativo Nazionale Inclusione dedicato al “Reddito di Inclusione”. L’organigramma prevede inoltre anche un’area dedicata ai servizi di prossimità e nello specifico al Segretariato Sociale, per potenziare la vicinanza al cittadino e ai territori. Il complesso delle attività sarà oggetto di report annuali, contenuti nel Piano Sociale Locale. Questa riorganizzazione è rivolta a rendere i processi di “presa in carico” più efficienti e più efficaci e rappresenta un’altra azione che va a sistema con le politiche di riorganizzazione del Sistema integrato dei Servizi Sociali. Oggi, nel corso della conferenza stampa dedicata all’istituzione dell’ufficio di Servizio Sociale, è stato anche presentato il link nel sito istituzionale del Comune che consente di accedere alle Carte dei Servizi affidati che rappresenta un ulteriore altro passo nella logica della trasparenza, dell’equità di accesso e dell’esercizio dei diritti.