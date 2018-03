Messina – Giornata mondile dell’acqua, incontro a Palazzo Zanca

Condividi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, giovedì 22, alle ore 9, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà un incontro al quale parteciperanno gli studenti di tredici istituzioni scolastiche. Dopo i saluti alle autorità ed ai dirigenti scolastici, i lavori saranno introdotti dall’assessore all’Ambiente e Nuovi Stili di Vita, Daniele Ialacqua, cui seguiranno gli interventi di Antonino Rindone, sul tema “L’Acqua, Fonte di Vita”; di Grazia De Tuzza su “L’Acqua bene prezioso universale”; di Sebastiano Plutino su “Le Meraviglie dello Stretto di Messina”; e di Aurelio Angelini su “Acqua, origine di Tutto e Bene Comune”. Il meeting sarà concluso da Salvatore Cocina. Il comune di Messina Nodo InFEA, il Laboratorio InFEA Arpa Sicilia ST Messina, Il Nodo INFEA della Città Metropolitana di Messina e l’assessorato all’Ambiente e Nuovi Stili di Vita hanno proposto le “Attività di Educazione Ambientale e Nuovi Stili di Vita” in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e della Giornata Mondiale del Pianeta Terra e per il Riuso ed i Nuovi Stili di Vita. Queste iniziative sostengono l’esperienza del Decennio per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS 2005-14), promosso dall’ONU e realizzato dall’UNESCO, che viene rilanciato e prosegue nelle sue rilevanti attività nazionali attraverso il “Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità – Agenda 2030”, che opera sotto l’egida dell’UNESCO.