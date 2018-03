Messina, Accorinti torna sindaco metropolitano

Condividi

Ribaudo ricoprirà l’incarico di commissario straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano

Passaggio di consegne a Palazzo dei Leoni tra il commissario straordinario uscente Francesco Calanna e Renato Accorinti che torna ad assumere le funzioni di sindaco metropolitano unitamente a quelle della Conferenza metropolitana.

A Filippo Ribaudo sono state assegnate le funzioni di commissario straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano, così come disposto nel decreto emanato lo scorso 8 marzo dal presidente della Regione, on. Nello Musumeci.

Francesco Calanna ha aperto l’incontro con la stampa con un excursus del suo mandato commissariale, incentrando l’attenzione su alcuni aspetti che hanno caratterizzato l’azione politica ed amministrativa di questi cinque mesi.

“L’atto fondamentale dell’azione commissariale – ha evidenziato Calanna – è stato quello dell’approvazione del bilancio 2017, un passo fondamentale per evitare il dissesto finanziario della Città metropolitana di Messina. Un’altra svolta importante è stata quella dell’attivazione della procedura di rimodulazione del Masterplan attraverso l’istituzione di una serie di tavoli tematici che hanno visto il coinvolgimento di enti, ordini professionali e parti sociali dell’intero territorio, un impegno teso ad evitare la perdita dei finanziamenti che, in un momento di crisi economica del territorio, devono rappresentare lo strumento di rilancio per l’intero settore produttivo del comprensorio metropolitano. E per far sì che questo meccanismo possa produrre gli effetti sperati ho proceduto anche a perseguire il rafforzamento amministrativo che, senza dubbio, rappresenta il meccanismo più efficace per realizzare le sfide che attendono questo ente”.

Una linea amministrativa che, così come dichiarato dal sindaco metropolitano Renato Accorinti nel corso della conferenza stampa di stamane, ha riscosso il personale apprezzamento e che avrà una sua logica continuazione nelle azioni che saranno intraprese nelle prossime settimane, in sinergia con il commissario straordinario Ribaudo che ha assicurato il suo personale impegno per il raggiungimento degli importanti obiettivi di Palazzo dei Leoni.