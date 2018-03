Assostampa Messina chiede sospensione bando ufficio stampa Policlinico

Condividi

“Ancora una procedura di reclutamento per addetto stampa al Policlinico di Messina non perfettamente in regola con la normativa sulla materia. E’ quanto denuncia la sezione provinciale di Messina dell’Associazione siciliana della stampa in una nota inviata al commissario straordinario del Policlinico universitario peloritano, chiedendo nel contempo la sospensione della procedura di stabilizzazione avviata a norma del decreto Madia 75/2017”. è quanto scrive in una nota l’associazione siciliana della Stampa.

Il sindacato dei giornalisti denuncia nella forma il mancato rispetto delle forme di partecipazione sindacale previsto dal decreto, ovvero la mancata informativa al sindacato anteriormente all’approvazione della delibera di indizione del bando.

Anche nel merito, Assostampa Messina “rileva – è scritto nella nota – che la procedura di stabilizzazione, così come previsto dal bando, non consente la partecipazione alla selezione a tutti i soggetti che possono vantare precedenti esperienze lavorative da precari con la stessa amministrazione che avvia la procedura o altre pubbliche amministrazioni.

Per questi motivi il sindacato chiede la sospensione delle procedure e un incontro urgente con i vertici del Policlinico”.