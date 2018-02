Messina, limitazioni viarie in via Santa Cecilia

Condividi

L’esecuzione di lavori di somma urgenza per la risoluzione delle problematiche inerenti il servizio di erogazione idropotabile e quello di collettamento e depurazione dei reflui all’impianto di sollevamento Santa Cecilia, ha reso necessaria la disposizione di provvedimenti viari. Pertanto sino al 30 marzo sarà vietato il transito veicolare in una parte della carreggiata sud di via Santa Cecilia, direzione di marcia mare – monte, per un tratto di 42 metri a monte dell’intersezione con via Don Blasco, in adiacenza allo stabile in cui è posizionata la stazione di sollevamento Amam, con interdizione del corrispondente tratto di marciapiede e permettendo il transito veicolare nella restante parte di carreggiata, per una larghezza di 3,50 metri. Il transito pedonale sarà garantito in sicurezza nel marciapiede del lato opposto rispetto a quello oggetto degli interventi.