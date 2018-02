Contratti di rete tra imprese alberghiere per promuovere turismo nel Messinese

Condividi

Si è svolta stamani a Palazzo dei Leoni la riunione tra il Commissario straordinario Francesco Calanna e i rappresentanti di Federalberghi delle Isole Eolie, Christian Del Bono, di Taormina, Italo Mennella, della Riviera Jonica Messinese (Letojanni e Forza d’Agrò) Pierpaolo Biondi, assente per motivi istituzionali Giovanni Russotti di Federalberghi Giardini Naxos.

La proposta, già avanzata in occasione dell’insediamento del tavolo tematico sul turismo, si concentra sulla stipula di un contratto di rete tra ciascuna delle federazioni e le imprese turistiche operanti nel territorio di propria competenza, sulla base di un programma condiviso ed esercitando in comune una o più attività per una più efficace promozione del territorio.

Si tratta, infatti, di un istituto innovativo nel sistema produttivo che realizza un modello di collaborazione tra imprese e che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi compartecipati, incrementando la capacità innovativa ed i servizi offerti.

La necessità di essere pronti a soddisfare una domanda nazionale ed internazionale in un mercato globale sempre più competitivo, richiede risposte qualitative sempre più elevate e, alla luce delle esperienze maturate in passato, é fondamentale realizzare un sistema sinergico costituito tra soggetti privati, coordinati dalla Città Metropolitana di Messina.

Il Commissario Calanna, nel sottolineare il ruolo strategico di Palazzo dei Leoni nella realizzazione di una rete di collaborazione condivisa, ha assegnato, per l’anno in corso, al Servizio Turismo della Città Metropolitana di Messina, al Gabinetto Istituzionale, all’Ufficio Stampa e al Messina Tourism Bureau il ruolo di organi di raccordo per il coordinamento delle attività scaturenti dal contratto di rete e dalle giuste azioni di promozioni nei mercati nazionali ed esteri dell’offerta turistica del territorio metropolitano.