“Amadeus ha portato un entusiasmo straordinario, lo ringrazio molto per il lavoro che svolge e per averlo voluto svolgere in Calabria con ’L’anno che verrà’”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione de ‘L’anno che verrà’, il capodanno della Rai che domani sarà trasmesso in diretta da Crotone.

”Crotone è una città con grandi potenzialità, purtroppo inespresse dal punto di vista turistico: ha un mare straordinario, ha un territorio nel quale è immerso il mito della Magna Graecia.

È la città di Pitagora, è una città che dista pochissimo da una montagna spettacolare.

Quindi è una città che può davvero fare del turismo il suo driver di sviluppo, e sono molto felice che ci sia questo importante evento di promozione territoriale”.