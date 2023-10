Fermati due presunti scafisti di uno sbarco a Crotone

Due presunti scafisti sono stati individuati dai poliziotti della Squadra mobile di Crotone e dai finanzieri della Sezione operativa navale di Crotone dopo lo sbarco di migranti avvenuto venerdì scorso.

I due, di nazionalità egiziana, sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per aver condotto una imbarcazione carica di migranti dalle coste turche a quelle italiane.

In quella occasione, 61 migranti di nazionalità iraniana e irachena sono giunti nel porto di Crotone 61 con un’imbarcazione a vela, intercettata al largo dalla Capitaneria di porto e dai militari della Guardia di finanza. (ANSA)