Violenta giovane donna che gli aveva chiesto un passaggio: un arresto in Calabria

Nella mattinata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Cirò Marina (KR), al termine di un’approfondita attività d’indagine, le cui risultanze investigative sono state vagliate dalla Procura della Repubblica e concordate dal GIP del Tribunale di Crotone, hanno eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere nei confronti di un ventenne accusato di “Violenza sessuale, Lesioni Personali e Violenza Privata”.

Il giovane, secondo la minuziosa ricostruzione dei fatti operata dai militari dell’Arma, al termine di una serata della movida dello scorso fine agosto, avrebbe approfittato della giovane donna, salita a bordo della sua auto dietro la promessa di un passaggio per tornare a casa, per abusare sessualmente di lei all’interno della propria autovettura, per poi accompagnarla nelle vie di questo centro dove la stessa incontrava alcuni amici coetanei che, percependo il suo stato di agitazione, l’avrebbero aiutata a raggiungere la caserma dei Carabinieri di Cirò Marina per sporgere denuncia.

I militari, nella circostanza, richiedevano immediatamente l’intervento dei sanitari del “118” che visitavano subito la giovane visibilmente scossa da quanto accadutole poco prima, quindi proseguivano con i necessari accertamenti investigativi del caso, protrattisi nei mesi a seguire e che hanno consentito la ricostruzione della vicenda delittuosa in esame.

L’arrestato, al termine delle previste attività d’ufficio, è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.