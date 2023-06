Volo in ritardo Ryanair Crotone Bologna di oltre tre ore, 250 euro ai passeggeri

Giornata da incubo per centinaia di passeggeri. Dovevano raggiungere Bologna, ma il volo ha riportato oltre tre ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, ieri, giovedì 22 giugno, con il volo Crotone Bologna FR5117, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Crotone, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 12:10 e atterrato solamente alle 17.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città della Calabria, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

