Violenze sessuali ai danni di minori extracomunitari ospiti di un hotel nel Crotonese: un arresto

Il 15 giugno scorso, a Crotone, i Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato C. G., 54enne, crotonese, in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare agli arresti domiciliari, emessa dalla Sezione G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, poiché indagato per “violenza sessuale su dei minori”.

Il provvedimento ha integralmente recepito gli esiti delle indagini, avviate nell’ottobre del 2022, quando alcuni minori, ospiti del Centro d’Accoglienza attestato presso la struttura ricettiva denominata “Hotel Florida”, ubicata a Isola di Capo Rizzuto, hanno richiesto l’aiuto dei Carabinieri della locale Tenenza per scongiurare degli ulteriori episodi di violenza sessuale, già subiti da parte di un soggetto proveniente dal Capoluogo.

Gli accertamenti sono stati condotti dai militari mediante l’acquisizione di numerosi “frame” del sistema di videosorveglianza esterno, l’escussione e le relative procedure di riconoscimento fotografico, effettuate dai “teste” con le cosiddette “modalità protette”.

L’articolata attività di indagine ha permesso di raccogliere plurimi indizi a carico del destinatario del provvedimento che avrebbe circuito le vittime, approfittando anche della loro fragilità economica e psicologica, con promesse di denaro e altre utilità e le avrebbe indotte al compimento di atti sessuali quali palleggiamenti intimi e altre pratiche sessuali.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Il procedimento attualmente pende nella fase delle indagini preliminari