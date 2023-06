Alla guida di una moto d’acqua investe un bagnante, denunciato

Investe e ferisce un bagnante con l’acquascooter e poi si allontana senza prestare soccorso.

Il conducente della moto d’acqua è stato rintracciato e denunciato dalla Guardia costiera per violazione delle norme in tema di sicurezza della navigazione e della balneazione.

E’ successo a Crotone.

La vittima, dirigente di una società internazionale che opera in città, stava facendo il bagno non lontano dalla riva quando è stato investito dal mezzo il cui conducente non si è fermato a soccorrerlo. La persona rimasta ferita è stata aiutata da altri bagnanti che hanno allertato la Guardia Costiera e il Suem 118. Condotto in ospedale, l’uomo ha riportato una serie di ferite per ricucire le quali sono stati necessari 15 punti di sutura.

La Guardia Costiera si è messa sulle tracce dell’investitore e ha individuato la prima la moto d’acqua, ormeggiata all’interno del porto turistico di Crotone, e poi il conducente nei confronti dei quali si è proceduto all’irrogazione 4 verbali di illecito, compresi quelli per aver condotto l’acquascooter in assenza di titolo abilitativo e l’aver navigato al di sotto del limite dei 500 metri dalla costa previsto per queste unità da diporto, per un ammontare complessivo di circa 5 mila euro. (ANSA).