Emergenza idrica nel crotonese: lunedì riunione in Cittadella

La Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, comunica di aver convocato per lunedì 4 p.v., alle ore 11, presso la Cittadella regionale, una riunione con carattere di urgenza, per discutere ed affrontare la questione dell’emergenza idrica del territorio crotonese.

L’incontro si terrà in virtù delle gravi problematiche evidenziate dagli agricoltori e dai cittadini in generale, rispetto alla carenza d’acqua. La riunione metterà a confronto la Regione con il Consorzio di bonifica “Ionio Crotonese” e la A2A, la società che gestisce e controlla il servizio idrico integrato nel territorio crotonese, al fine di trovare nel più breve tempo possibile soluzioni condivise ed efficaci per contrastare l’emergenza che sta colpendo una delle zone agricole più importanti della Calabria.