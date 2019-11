Crotone – Domani disagi idrici in alcune zone della città

Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città, comunica che domani 20 novembre 2019 al fine di effettuare una riparazione sulla condotta ridurrà la portata nella rete servita dal serbatoio di Vescovatello

Pertanto domani dalle ore 8,30 fino alle ore 12,00, ci saranno delle riduzioni di portata e pressione nella fornitura idrica distribuita nelle seguenti zone:

Centro Storico, via San Leonardo, discesa San Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia e traverse, via Risorgimento, via Libertà e traverse, via Falcone, via Borsellino, parco Carrara, via Matteotti, via Roma (parte alta), via Venezia (parte alta), via Santa Croce, via Paternostro, via San Francesco, via Carrara, via Manna, via G. Da Fiore, via Nazioni Unite e traverse, zona Lampanaro