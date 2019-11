Armato di coltello minaccia il proprio datore di lavoro: arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno tratto in arresto un 34enne del luogo. L’uomo, lamentando la mancata retribuzione di una prestazione lavorativa, ha minacciato con un coltello il suo datore di lavoro. L’arma è stata sequestrata. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dal P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, in attesa del rito direttissimo.