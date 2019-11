A Crotone gli avvocati discutono di fake news e cyberbullismo

Grande partecipazione all’Università Niccolò Cusano di Crotone, al Convegno tenuto ieri pomeriggio, in via Ada Negri n. 15 Crotone, con la partecipazione come relatori del Segretario Corecom Calabria Avv. Frank Mario Santacroce, che in un confronto con i diversi relatori gli Avv.ti Maria Teresa Calzona, Maria Stefania Arcuri, Maria Giovanna Liotti, Dott. Antonio Spanò Psicologo e Psicoterapeuta, e del vice presidente MF Teresa Paladini, in una tavola rotonda davanti ad un pubblico di giovani studenti universitari, è stata affrontata tutta la problematica riguardante il Cyberbullismo e il fenomeno social con le misure di contrasto introdotte dalla legge n. 71 del 2017 che ha istituito la piattaforma E.L.I.S.A., nonché con la normativa sul consenso al trattamento dei dati personali il d.lgs n. 101 del 2018, dove al comma 1 dell’art. 2-quinquies, “In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.

Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale”. Particolare riguardo è stato riservato agli aspetti psicologici del fenomeno con la relazione di prestigio del Dott. Antonio SPANO’. Sottolineano, gli Avvocati Rocca e Santacroce, come gli attacchi ripetuti, continui, offensivi e sistematici sono all’ordine del giorno soprattutto in internet e, in Italia, il cyberbullismo è abbastanza radicato colpendo soprattutto i giovanissimi. La percentuale di coloro che dichiarano di aver subìto azioni di cyberbullismo pare calare infatti con l’età: ad 11 anni il picco (dice di averli subiti il 10,1%); a 13 anni lo denuncia l’ 8,5% e a 15 anni il 7% (sondaggio sistema di sorveglianza HBSC 2018 promosso dal Ministero della Salute).