Ferito a colpi di fucile ex collaboratore di giustizia

Ferito a colpi di fucile caricato a pallini. È successo ieri sera a Crotone. La vittima è Alessandro “Sandrino” Covelli, 63 anni, ex collaboratore di giustizia. Ieri sera, mentre percorreva in bici via Giovanni Paolo II, è stato colpito da un’auto in corsa dalla quale sono partiti i colpi. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.