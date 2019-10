Elezioni regionali, l’on. Flora Sculco incontra i rappresentanti de La Prossima Crotone

Un incontro partecipato, un’occasione per fare il punto e programmare le

iniziative e le proposte in vista dell’appuntamento per il rinnovo del

Consiglio regionale, al quale hanno preso parte il sindaco di Crotone

Ugo Pugliese, i membri della Giunta, i consiglieri di maggioranza ed i

dirigenti dei movimenti che compongono la coalizione de La Prossima

Crotone.

Durante l’incontro promosso e voluto dalla consigliera regionale Flora

Sculco e moderato dal Presidente del Consiglio comunale Serafino Mauro

sono stati analizzati i risultati e gli obiettivi raggiunti nel corso di

questa legislatura, ma è stato fatto il punto sulle tante cose da fare e

sulle necessità del territorio crotonese.

Pianificare le attività e le iniziative in vista di una sfida che si

preannuncia complicata, non semplice a causa della confusione, un vero e

proprio marasma che sta caratterizzando la politica regionale e non

solo.

Crotone in questo scenario confuso e complicato rischia di pagare un

prezzo alto, l’assenza di una rappresentanza in Consiglio regionale è un

rischio concreto che però il territorio non può permettersi.

Occorre una candidatura in grado di affrontare questa sfida, una

candidatura in grado di avere successo e che sia capace di rappresentare

in modo reale, sostanziale e concreto il territorio.

Ciascuno è chiamato a fare la propria parte, ciascuno deve e dovrà

impegnarsi per scongiurare il pericolo che Crotone diventi marginale

rispetto alla politica ed all’amministrazione della Regione.

“La partita è difficile – ha spiegato l’on. Flora Sculco- e il nostro

territorio non può diventare terra di conquista, ed è per questo che

oggi più di ieri è necessario l’impegno di tutti.

Un coinvolgimento che deve essere il valore aggiunto del nostro

territorio e che dovrà consentirci, in un collegio ampio dove Catanzaro,

Lamezia e Vibo potrebbero prevalere e sopraffare la piccola Crotone, di

far sentire forte la nostra voce.

In questi cinque anni da unica rappresentante ed espressione diretta del

nostro territorio – ha proseguito la consigliera regionale – ho con

decisione e forza difeso e promosso le istanze, le richieste ed

affrontato i tanti problemi ed emergenze che si sono susseguiti e che

ancora necessitano di lavoro ed impegno.

Importanti e significativi i risultati ottenuti fino ad oggi, molti i

cantieri già aperti e tanti quelli che saranno avviati nei prossimi

mesi, ma non possiamo fermarci e non può essere sospeso o peggio

arrestato questo percorso intrapreso.

Voglio ricordare a tutti noi per esempio i quindici milioni di euro per

le vasche di laminazione: i lavori iniziati sono un traguardo atteso per

anni e che restituisce finalmente alla comunità crotonese sicurezza.

Abbiamo completato il Piano Versace, un progetto di sicurezza per la

nostra città, studiato dopo il drammatico e luttuoso evento alluvionale

del 1996. Oggi finalmente, completati i lavori, i crotonesi non dovranno

più avere paura dell’Esaro.

E così la bonifica… Abbiamo deciso di cambiare approccio con l’Eni.

Basta liti, basta polemiche, ma un dialogo aperto, nel rispetto

reciproco per giungere al risultato, e finalmente è partita la bonifica!

Il nastro è stato tagliato, gli interventi sono iniziati e le imprese

del nostro saranno coinvolte con una ricaduta occupazionale che

contribuirà a dare ossigeno e tranquillità all’economia locale.

E poi come non ricordare l’aeroporto S.Anna!?

Abbiamo ereditato una società fallita e tra mille difficoltà e andando

contro un destino già scritto da altri siamo riusciti, non solo a

riaprirlo garantendo l’attività volativa da e per Crotone ma addirittura

ad incrementare le rotte con una previsione di crescita che fa ben

sperare per il prossimo futuro.”

I risultati ottenuti fino ad oggi riguardano non solo Crotone ma

l’intero territorio e sono il frutto di una presenza forte, decisa e

determinante che si è fatta valere e che ha portato vantaggi ed

opportunità che devono essere ulteriormente sviluppati.