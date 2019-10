Deve espiare una pena per violazione di sigilli e abusivismo edilizio: arrestato

I carabinieri della Stazione di Crotone hanno dato esecuzione ad un Ordine di Esecuzione per l’Espiazione presso il domicilio della Pena Detentiva emesso dal Tribunale Ordinario – Ufficio esecuzioni Penali di Crotone nei confronti di un 49enne del luogo. L’uomodovrà espiare una pena di mesi nove di reclusione per i reati di Violazione di sigilli e Abusivismo edilizio, fatti avvenuti in Crotone. L’uomo dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio.