Detiene sostanza stupefacente ai fini di spaccio, denunciato

I carabinieri della Stazione di Cotronei hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 63enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il personale operante, durante un mirato servizio finalizzato per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione domiciliare, all’interno di un locale adibito a deposito, hanno rinvenuto nella disponibilità del predetto due involucri di cellophane termosaldati, contenenti all’interno 34 grammi di marijuana, tutto posto in sequestro.