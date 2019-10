Crotone, deposito in fiamme: vigili del fuoco in azione nella notte

E’ stato spento solo a tarda notte, dopo diverse ore di lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale, l’incendio di sterpi che propagandosi ha interessato, a Crotone, una proprieta’ con all’interno un’area recintata e adibita a deposito.

Allertati da una telefonata giunta alla sede operativa i vigili sono intervenuti nella zona percorsa dalle fiamme con cinque automezzi e un mezzo per il movimento terra. All’interno del deposito erano stati sistemati materiali di vario genere tra cui anche bombole di gas in disuso, roulotte abbandonate, un container ed altri oggetti. Grazie al supporto del mezzo per il movimento terra si e’ riusciti a smassare il materiale, attivita’ che ha consentito agli operatori di procedere alla bonifica e successiva messa in sicurezza della zona.