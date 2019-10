Cadavere trovato nelle campagne di Isola Capo Rizzuto: è di un cittadino romeno di 39 anni

E’ stato identificato il cadavere rinvenuto il 30 Settembre scorso in località “Fondo Concio” del Comune di Isola di Capo Rizzuto. Si tratta di un cittadino rumeno, A.I di 39 anni. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Crotone sono giunti alla sua identificazione dopo serrate indagini esperite a seguito del rinvenimento del corpo. Le cause della morte non sono attribuibili a terzi.