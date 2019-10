Alla guida in possesso di stupefacenti si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti tossicologici: denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone un 42enne del luogo, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. L’uomo è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Crotone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. In particolare, fermato a bordo di autovettura durante un controllo alla circolazione stradale, l’automobilista si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 1,35 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sostanza stupefacente è stata posta in sequestro.