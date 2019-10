Al PalaMilone di Crotone quattro grandi eventi

Anche Crotone si prepara a ospitare una rassegna di grandi eventi. Organizzati dalla Esse Emme Musica, fortemente voluti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ugo Pugliese con in prima linea l’assessore a Sport e Turismo Giuseppe Frisenda, sono infatti in programma quattro imperdibili appuntamenti che si terranno tutti al PalaMilone. Si comincerà il 23 novembre con l’unica data nella nostra regione del tour “L’altra metà” di Francesco Renga. Ad andare in scena sarà uno spettacolo coinvolgente, fatto di grandi emozioni e di una scaletta tutta nuova, in cui troveranno spazio le indimenticabili hit del suo repertorio e i brani estratti dal suo ultimo e ottavo disco di inediti. Secondo appuntamento in programma sarà, l’8 dicembre, il concerto di Fabrizio Moro con “Figli di nessuno tour”, un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, capace di emozionare il suo pubblico grazie alle sue parole sempre dirette e alla sincerità con cui ogni volta sale sul palco. Tante risate per il terzo appuntamento della rassegna targata Esse Emme Musica al PalaMilone di Crotone, il 19 dicembre con “La classe non è acqua”, il nuovo spettacolo del duo Pio e Amedeo. Dissacranti, ironici e iconici, Pio e Amedeo porteranno in scena anche a Crotone delle nuove gag ed esilaranti battute capaci di far ridere, ma anche riflettere. Non mancheranno i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con “Emigratis”, ospiti e sorprese speciali. A chiudere il poker di eventi al PalaMilone ci sarà l’1 febbraio una tappa del musical “Balliamo sul mondo”, basato sui più celebri brani di Luciano Ligabue, con la regia di Chiara Noschese. I 13 protagonisti lungo 2 atti e 20 canzoni del Liga, si raccontano e cantano nell’arco di un decennio da un Capodanno all’altro, da quello alla soglia della maturità a quello dell’età adulta, 10 anni dopo. Le vite dei 13 protagonisti s’intrecciano, scandite dai più grandi successi di Luciano Ligabue, da “Certe Notti” a “Non è tempo per noi”, da “Tra palco e realtà” a “Urlando contro il cielo” e tante altre, tra cui ovviamente “Balliamo sul mondo”, la storica hit che dà il titolo al musical.

Per informazioni

Esse Emme Musica

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961. 060527

info@essemmemusica.it

www.essemmemusica.it

Tel. 0961.060491

info@ticketservicecalabria.it

www.ticketservicecalabria.it

