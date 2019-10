Agguato in centro a Crotone, quattro arresti

Questa mattina la Polizia di Stato ha arrestato quattro persone responsabili dell’omicidio di Giovanni Tersigni colpito, la sera del 7 settembre in piazza a Crotone, da diversi colpi di pistola.

Si tratta di un soggetto calabrese, un cittadino bulgaro e due persone residenti in provincia di Catanzaro giunte in città in occasione dell’omicidio.