Sbarco di migranti nel Crotonese: fermati tre scafisti

Tre giovani, due ucraini ed un russo, sono stati fermati dalla Polizia e dalla Guardia sdi Finanza, a Crotone, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in quanto ritenuti gli scafisti dell’imbarcazione che ha condotto sulle coste crotonesi 56 migranti. I tre, poco prima dell’arrivo al porto di Crotone si sono allontanati a bordo di un tender e la mattina dopo sono stati rintracciati nelle vicinanze di un bar mentre, muniti di regolare biglietto, erano in procinto di partire in autobus alla volta di Napoli. Fermati dalle forze dell’orine si trovano ora nel carcere di Crotone. (AGI)