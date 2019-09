Fabrizio Moro in concerto al PalaMilone di Crotone

Fabrizio Moro torna a esibirsi live nei principali teatri italiani con “Figli di nessuno tour”, un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, capace di emozionare il suo pubblico grazie alle sue parole sempre dirette e alla sincerità con cui ogni volta sale sul palco. Fabrizio Moro arriverà anche in Calabria, per un concerto a cura della Esse Emme Musica l’8 dicembre al PalaMilone di Crotone.

Sul palco insieme a lui ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (pianoforte, tastiere e programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra, cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso, cori).

E’ attualmente in radio e disponibile in streaming e digital download “Figli di nessuno (amianto)”, la nuova speciale versione del brano di Fabrizio Moro contenuto nel suo ultimo album di inediti “Figli di nessuno”, registrata negli studi RCA con Anastasio, di cui è online anche il video ufficiale, diretto e prodotto da Trilathera. Gli stili inconfondibili dei due artisti si uniscono in un brano che fa riflettere sulla capacità di riscatto in una società che non tratta tutti allo stesso modo. Due voci che raccontano senza ipocrisie dei figli di nessuno, quelli a cui nessuno ha fatto sconti nella vita, che non hanno modo di raccontare la propria storia. L’album “Figli di nessuno” (Sony music Italy) è il decimo disco di inediti di Fabrizio Moro e arriva a due anni di distanza da “Pace”. Undici tracce in cui Fabrizio Moro non abbandona il linguaggio schietto, diretto e senza filtri che lo contraddistingue, unito all’idea di riscatto e autodeterminazione. L’inconfondibile timbro di Fabrizio Ancora una volta torna a far emozionare e riflettere, grazie alla capacità di parlare alle persone colpendo non solo il cuore, ma anche la mente.