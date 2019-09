Effettuavano uno scavo archeologico abusivo – Due arresti

I carabinieri della locale Tenenza hanno tratto in arresto un 30enne e un 26enne, entrambi del luogo, per resistenza a pubblico ufficiale, deferendoli, inoltre, unitamente ad un 59enne di Scandale, per danneggiamento e violazioni in materia di ricerche archeologiche.

In particolare gli operanti, durante un servizio perlustrativo, hanno sorpreso i predetti mentre effettuavano uno scavo archeologico abusivo all’interno di un terreno privato. Alla vista dei militari, si sono dati a precipitosa fuga e, raggiunti,i due giovani hanno opposto resistenza fisica ai militari che, quindi,li hanno immobilizzati e tratti in arresto. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno alla Procura della Repubblica di Crotone, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.