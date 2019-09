Detiene sostanza stupefacente ai fini di spaccio, denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina, in Strongoli, frazione Marina, hanno denunciato all’Autorità competente un 21enne di Strongoli (KR) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, a seguito di perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità 16 grammi di marijuana (suddivisa in 3 involucri) e 0,46 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché denaro contante pari ad euro 150, tutto posto in sequestro.