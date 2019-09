Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 30 settembre

A norma del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco e previa Conferenza dei Capigruppo mi pregio di convocare il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria – seduta pubblica, salvo i casi di seduta a porte chiuse di cui all’art. 59 del vigente Regolamento, che avrà luogo lunedì 30 settembre 2019, alle ore 17:00 nella sala consiliare e, ove occorra, in 2^ convocazione per il giorno martedì 1 ottobre alle ore 17:00 stessa sede, dando atto che ai sensi della vigente normativa necessita reintegrare il quorum strutturale del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Surroga e convalida Consigliere Comunale;

Approvazione Bilancio Consolidato esercizio finanziario 2018 gruppo “Comune di Crotone”;

Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 267 del 29.08.2019, relativa a variazioni di bilancio;

Composizione Gruppi e Commissioni Consiliari Permanenti;

Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 2346/18 G.d.P. CZ ricorso Posella Maria/Comune di Crotone- spese di lite avv. Carlofernando Parisi;

Riconoscimento debiti fuori bilancio alla ditta DEA srl per interventi di somma urgenza per ripristino guasti su impianti di pubblica illuminazione. CIG: Z2224622B0

Riconoscimento debiti fuori bilancio alla ditta Chisari Gaetano srl per interventi di urgenza per ripristino della rete idrica su via Poseidonia. CIG: ZEE24620CE;

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Lavori di somma urgenza per realizzazione strada su tracciato esistente in condizioni non più carrabile e pedonabile per servire duecento abitanti residenti in nuove costruzioni. Via Pio La Torre. Ditta Sestito Giancarlo & Figli Srl. CIG: ZBC2103CE1;

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Lavori di somma urgenza per pulitura ed eliminazione pericoli eventi alluvionali – Fondo farina, C.da Iannello- via G. Da Fiore- Transennatura area portuale per profughi. – Ditta R.E. Builders Srl. – CIG: Z12246E082;

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Lavori di somma urgenza per pulitura ed eliminazione pericoli eventi alluvionali. Interventi vari. Ditta Sestito Giancarlo & Figli srl.. CIG: Z6A246DEBC;