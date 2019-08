Oppone resistenza ai carabinieri: arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Crotone, nel corso di un controllo alla circolazione stradale,hanno tratto in arresto un 23enne, cittadino extracomunitario, per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane alla vista dei militari in servizio di pattuglia, si è dato a precipitosa fuga a per evitare il controllo. Bloccato, lo stesso ha opposto resistenza fisica ai militari. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso la camere di sicurezza in attesa di giudizio.