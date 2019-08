L’Orchestra di Roccabernarda in concerto a Isola Capo Ruzzuto

Martedì 20 agosto 2019 alle ore 18,00 presso il Sovereto Camping di Isola Capo Rizzuto avrà luogo l’attesissimo concerto tenuto dall’Orchestra di Fiati Leonardo Vinci di Roccabernarda diretta dai maestri Francesco Castagnino e Alessandro Facente.

La manifestazione rientra fra gli eventi promossi da AMA Calabria con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo con il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura nell’ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 TRIENNIO 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival ed Eventi Internazionali e della Città metropolitana di Reggio Calabria. Importante sul territorio la collaborazione che AMA Calabria realizza, ormai da anni, con l’Istituto Musicale di Roccabernarda.

L’Orchestra di Fiati ha avuto modo di esibirsi più volte in varie occasioni ricevendo positivi apprezzamenti da parte del pubblico. A tal proposito si ricorda la partecipazione al 15° Concorso Nazionale Bandistico indetto da AMA CALABRIA che si è svolto nel Teatro Grandinetti di Lamezia Terme (CZ) il 17 maggio 2008 ottenendo il primo premio con il punteggio di 90 su 100.Anche nel 2009 il 23 maggio l’Orchestra di Fiati ha partecipato al 16° Concorso Nazionale Bandistico indetto da AMA CALABRIA che si è svolto sempre a Lamezia Terme (CZ).Ancora prima nei giorni 1 e 2 maggio 2009 ha partecipato al 12° Concorso Nazionale per Banda “La Bacchetta d’Oro” che si è svolto a Fiuggi (FR), Concorso organizzato dall’UNIONE MUSICALE CIOCIARIA. In tale occasione l’Orchestra ha partecipato alla sezione qualificazione ottenendo un punteggio di 93 su 100; grazie a tale risultato l’Orchestra ha raggiunto la seconda categoria. L’Orchestra di Fiati ha avuto modo di esibirsi nella serata del 20 maggio 2009 in Piazza Cucco del nostro paese in occasione di un Concerto inserito nel programma del FESTIVAL DELL’AURORA (giunto alla sua XIII Edizione ed organizzato dalla Provincia di Crotone in collaborazione con l’Associazione HARMONIA e l’Associazione MAGGIO CROTONESE). La serata ha visto come ospite il Maestro Ferrer Ferran (Spagna). Nell’occasione Ferran ha diretto anche un brano per banda giovanile (Canto a Unicef). L’Amministrazione Comunale di Roccabernarda, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica, ha organizzato per il giorno 1 luglio 2009 il CONCERTO ESTIVO 2009 con la partecipazione straordinaria di STEVEN MEAD, il quale è stato accompagnato brillantemente dagli allievi della Scuola. La presenza di Steven Mead nel nostro piccolo paese è stato un evento a dir poco straordinario che ha visto un pubblico numeroso e alla fine estremamente felice e soddisfatto per la manifestazione musicale. Nell’ottobre 2009 l’Orchestra ha partecipato al Concorso “SUONI IN ASPROMONTE” che si è svolto nella Città di Delianuova (RC), raggiungendo il terzo posto della prima fascia con un punteggio di 91,22 su 100.Nel mese di maggio 2010 l’Orchestra ha partecipato al 17° Concorso Nazionale Bandistico indetto da A.M.A. CALABRIA che si è svolto nel Teatro Grandinetti di Lamezia Terme (CZ) ottenendo il secondo premio con il punteggio di 89 su 100.Infine, nell’ottobre 2010 l’Orchestra ha partecipato al quarto Concorso Internazionale di Saint Vincent (Valle D’Aosta) raggiungendo il primo posto. Tutti gli anni dal 2010 ad oggi l’orchestra ha eseguito il concerto di Natale, di Capodanno e di Pasqua ogni anno presso il Teatro Greco di Roccabernarda, l’Auditorium dell’Istituto e la Chiesa Madre della S.S. Maria Assunta di Roccabernarda.

Il programma prevede l’esecuzione di un repertorio godibile e immediato ascolto che comprende di Enrico Sabatini Mare Azzurro, di Ferrer Ferran Consuelo Ciscar, di Henry Mancini Moon River, di Klaus Badelt I Pirati dei Caraibi, di Antonio Rossi Kepler 452b, di Leonard Cohen Hallelujah, di Jacob de Haan Filadelfia, di Salvatore Ficini Alfea, di Pietro Mancini Il Pastore Svizzero, di Ennio Morricone Moment For Moricone, di Irving Berlin White Christmas.