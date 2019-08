I carabinieri di Cirò Marina hanno arrestato un 34enne di Castrovillari poiché responsabile di evasione dal regime degli arresti domiciliari, al quale era sottoposto. In particolare, l’uomo che stava scontando la misura presso la comunità C.A.S.T.

O.N.L.U.S., sita in Cirò Marina, all’atto del controllo dei militari, non è stato trovato all’interno, venendo rintracciato successivamente per le vie cittadine. L’uomo è stato risottoposto alla medesima misura da scontare presso la predetta comunità.