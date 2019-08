Crotone – Sequestrato arsenale, 3 arresti

Gli uomini della Guardia di Finanza dihanno sequestrato 3 fucili, di cui uno a canne mozze, sette pistole, centinaia di munizioni di diverso calibro, 2 mirini di precisione, 250 carte d’identita’ in bianco, lo strumento meccanico per la produzione di munizioni, un kg di marijuana, ed hanno tratto in arresto 3 personeI finanzieri, nell’ambito dell’operazione “Estate di fuoco”, hanno sottoposto a controlli una vasta area nella frazione di Gabella e perquisito diversi fabbricati avvalendosi di metal detector e unità cinofile. L’arsenale è stato scoperto in alcuni capannoni utilizzati per la lavorazione del ferro e del pellame fra materiale ferroso, all’interno di macchinari e frigoriferi in disuso o sotterrati in vicini canneti. In un fusto di plastica, chiuso e nascosto nel terreno riconducibile ad uno degli arrestati, sono state rinvenute 250 carte d’identità in bianco pronte per essere contraffatte.