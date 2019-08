Crotone – Annuale appuntamento con Sotto le stelle del jazz

Annuale appuntamento con Sotto le stelle del jazz, rassegna nata da una idea di Paolo Cerrelli, venerdì 9 agosto 2019, ore 21:30.

Nel 2016, durante la frequentazione del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, nasce il quintetto Hydra, che giunge oggi al primo album in studio dal titolo “Kaleido” tramite la Emme Record Label. Si tratta di una giovane realtà che trova nella voce di Erica Gagliardi il principale motivo espressivo dei brani originali proposti, ognuno dei quali porta al proprio interno un significato specifico, come nel caso di For Michel scritto dal pianista Giuseppe Santelli e dedicato alla figura di Michel Camilo. La formazione si completa con Daniele Nicoletti al basso elettrico, Alessio Sisca alla batteria e Francesco Caligiuri ai sassofoni baritono e soprano, e al clarinetto basso. È quest’ultimo a rappresentare la “voce” alternativa a quella di Gagliardi, in un insieme capace di muovere in differenti territori stilistici, dal latin jazz al mainstream, dagli echi mediterranei ai passaggi di improvvisazione.

Una formazione ben assortita, fra il classico e il contemporaneo, propone la sua personale visione dei jazz standards… e non solo.

Erica Gagliardi, voce

Francesco Caligiuri, sax baritono, soprano e clarinetto basso,

Giuseppe Santelli, pianoforte

Daniele Nicoletti, basso elettrico

Alessio Sisca alla batteria