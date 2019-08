Cotronei (KR)- Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

I carabinieri della Stazione di Cotronei hanno arrestato un 46enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida come disposto dall’ A.G. competente.