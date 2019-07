Maltempo – Evacuate alcune abitazioni a Crotone

Condividi

Sono complessivamente 95 le persone che il sindaco di Crotone ha sgomberato in via precauzionale a causa dell’allerta meteo che in queste ore sta interessando diverse aree della Calabria. L’ordinanza dispone l’evacuazione di un intero quartiere, per un totale di circa 40 abitazioni: «Tutti i fabbricati collocati a ridosso del canale 19 in località Margherita».

In particolare, si tratta di una zona periferica in cui le abitazioni erano state poste sotto sequestro perchè costruite nelle vicinanze di canale 19, area dichiarata nel Pai non edificabile.

I nuclei familiari evacuati sono stati ospitati per la notte all’interno di una scuola elementare. Contestualmente è stato attivato il centro operativo comunale per fronteggiare le emergenze.