Le spiagge crotonesi plastic free

Con molta curiosità, attenzione ed emozione stiamo registrando sul nostro territorio, una serie di contingenze favorevoli relative al sistema ambientale.

L’azione determinata sulla depurazione, sul sistema fognario, i controlli specifici e continui, hanno portato alla recente certificazione dell’Arpacal dell’eccellenza della qualità delle acque della costa crotonese.

Non è un caso che il nostro litorale sia oggi diventato ambiente privilegiato per i nidi di tartaruga “Caretta Caretta”

Certo le condizioni climatiche la fanno da padrone però la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle potenzialità del mare sono temi che sono stati sin dal primo giorno del mio insediamento sono stati al centro dell’attività amministrativa non solo perché sono finalità istituzionali ma soprattutto nella convinzione che dalla qualità dell’ambiente scaturiscono elementi per lo sviluppo turistico ed economico della città e del territorio.

Quindi non si ferma l’azione in questo senso.

Nei prossimi giorni sarà emessa l’ordinanza di Plastic Free.

Una ordinanza finalizzata ad evitare l’aumento di rifiuti di plastica in spiaggia ed in mare in particolare.

Sulle spiagge, a tutela della fascia costiera non si potranno utilizzare sacchetti di plastica (shoppers) da asporto, posate, bicchieri, piatti, vassoi, mescolatori di bevande, cannucce e altri prodotti monouso in materiale non biodegradabile e non compostabile.

Ai cittadini l’invito a rinunciare alla plastica.

Un invito che vi arriva dal mio amore per il mare e per il suo ecosistema, oggi al centro di tante campagne di sensibilizzazione.

Emozionatevi all’idea che le nostre spiagge possano diventare territorio di riproduzione di uno degli esemplari più amati al mondo.

Il mare è un patrimonio comune ed una risorsa fondamentale per il nostro territorio

Il provvedimento, tra l’altro, si inserisce pienamente sia nelle politiche ambiente in tema di plastica free promosse dall’amministrazione ed è in linea con le direttive comunitarie sulla riduzione dell’incidenza dei prodotti di plastica sull’ambiente di cui è prevista la progressiva eliminazione.

Abbiamo lavorato nei anni scorsi sulla depurazione e sul sistema fognario per arrivare a risultati ottimali per quanto riguarda la qualità delle acque, ma c’è anche un ecosistema da proteggere.

Sono certo di poter contare sulla collaborazione di tutti i cittadini: a noi adesso dimostrare all’Italia intera che sappiamo fare squadra per tenere le spiagge pulite e renderle sempre più accoglienti non solo per noi stessi ma anche per tutto l’eco sistema.

Questo è un percorso che dobbiamo compiere insieme, una sfida che siamo in grado di vincere.

Sulla tutela dell’ambiente non molliamo un centimetro.

Stiamo lavorando anche per ampliare ottimizzare la gestione dell’area marina protetta.

Ugo Pugliese

Sindaco di Crotone