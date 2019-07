Il Teatro della Maruca al 3E Film Festival di Strongoli con “Non è polline”

Condividi

Dopo il successo dello scorso anno, si ripropone la collaborazione tra il 3E Film Festival e il Teatro della Maruca, importante ed unico esempio di spazio teatrale presente nel territorio Crotonese, con due rappresentazioni ed un laboratorio creativo per bambini.

Anche quest’anno i bambini presenti al Festival potranno, infatti, partecipare ad un laboratorio che li avvicinerà al mondo del teatro, in modo divertente e creativo. Un luogo in cui lavorare sperimentando, sbagliando, creando, con l’intento di coinvolgere anche i bambini riguardo alla necessità di un cambiamento verso stili di vita più sostenibili e responsabili. I piccoli partecipanti costruiranno pupazzi, che poi porteranno a casa,attraverso la manipolazione di materiale di riciclo, affinché possano capire il valore di queste risorse, a volte dimenticate, in modo ludico. L’esperienza si concluderà con l’esibizione dei pupazzi costruiti e animati dagli stessi bambini. Un processo che stimola l’immaginario e crea gli strumenti per rendere il pensiero un possibile fare. I bambini si esibiranno con le loro creazioni, durante la serata conclusiva del festival, domenica 28 Luglio, insieme ad Angelo Gallo nella messa scena dello spettacolo “L’asino nel pozzo”.

Oltre a laboratorio e spettacolo finale, quest’anno i componenti del Teatro della Maruca raddoppiano, presentando un’altra rappresentazione, il 26 luglio, dal titolo “Non è polline”. Uno studio teatrale che nasce appositamente per il 3E Film Festival 2019 di Strongoli, attraverso il quale il Teatro della Maruca si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche care al festival ponendo particolare attenzione all’ecologia ed al rispetto per il nostro pianeta.

Il Teatro della Maruca, una compagnia di altissimo livello nel teatro indipendente, fondata dai fratelli Angelo e Carlo Gallo, produce, organizza e mette in scena spettacoli di prosa e teatro di figura per tutte le età, e gestisce l’omonimo spazio OFF, il primo e unico della città di Crotone.

Quando si assiste ad una rappresentazione del Teatro della Maruca si ha l’impressione di non essere semplici spettatori, bensì gli stessi protagonisti di un momento dall’alto valore istruttivo. Con il pubblico a ridosso del palco ricorda i piccoli teatri di Broadway. Qui si fa “Il Teatro” senza giri di parole, un luogo prezioso fatto da anime rare e da un ambiente unico dove dedizione, amore per il proprio lavoro e tantissima passione fanno di loro dei veri professionisti.

Gli spettacoli prodotti dalla compagnia, che è stata insignita anche del prestigioso Premio Otello Sarzi, passano in rassegna in importanti teatri e Festival nazionali e internazionali come il Festival di Varsavia, il Festival Internazionale del Teatro di Porto Sant’Elpidio, Mittelfest di Cividale, Le vie dei Festival Roma, il Festival Arrivano dal Mare di Gambettola, ecc. Gli spettacoli della compagnia sono stati recensiti su Repubblica, Il Sole 24 ore, il Manifesto e riviste del settore come Hystrio, Teatro e Critica, Eolo, Corriere dello Spettacolo, KLP e segnalati da istituti nazionali come e OSA (Istituto Orientamento Arti dello Spettacolo di Roma).

Se volete far vivere un po’ di magia ai vostri bambini, l’emozione di creare una marionetta e animarla in un vero spettacolo teatrale, non perdete l’occasione di farli partecipare al laboratorio creativo organizzato dal Teatro della Maruca che si terrà a Strongoli durante le tre serate del 3E Film Festival dal 26 al 28 Luglio, dalle ore 20:30 alle 22:30. I posti sono limitati, consigliamo la prenotazione al numero 331 8067252.