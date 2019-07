I giovani di Unindustria Calabria in visita alla piattaforma Campo Luna

Questa mattina i componenti del Direttivo Giovani imprenditori di Unindustria Calabria sono stati in visita alla Centrale Gas e alla piattaforma Campo Luna di Crotone.

Un’occasione unica per conoscere da vicino le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell’impianto più rappresentativo della presenza di Eni in Calabria e di una piattaforma off shore, ma anche una testimonianza di quanto Confindustria ritenga importante l’apporto di questo comparto alla crescita economica dell’area.

La visita agli impianti Eni rientra tra le attività proposte dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Crotone, presieduto da Glenda Giglio, ai propri associati e che prevedono anche la conoscenza e l’approfondimento delle principali realtà produttive presenti nel territorio.

La visita ha avuto inizio con i saluti istituzionali dei dirigenti Eni, del Presidente del Comitato regionale Giovani Imprenditori, Marella Burza, e del Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Crotone, Glenda Giglio,presso la Centrale Gas ed è poi proseguita con l’imbarco al porto, direzione Campo Luna, dove i partecipanti hanno potuto approfondire tutte le tematiche riguardanti le attività estrattive off shore.