Crotone – Il servizio di assistenza ai bagnanti sul lungomare cittadino

Condividi

Anche quest’anno l’amministrazione Comunale riproporrà il servizio “spiagge sicure, mare per tutti”, postazioni fisse dislocate su tutto il litorale cittadino completamente attrezzate per l’assistenza ai bagnanti.

Lo comunica l’assessore al Turismo Giuseppe Frisenda

E’ stato infatti pubblicato il bando per l’individuazione del soggetto al quale verranno affidati i servizi.

Servizi che come gli scorsi anni sono destinati ad assicurare con la presenza presso le postazioni di bagnini professionisti la sicurezza dei bagnanti ma allo stesso tempo garantire la vivibilità delle spiagge libere del lungomare.

Attenzione, naturalmente, anche per le persone diversamente abili con postazione attrezzata specificamente perché come prevede il progetto il “mare è per tutti”

“Rinnoviamo un servizio che già negli scorsi anni abbiamo proposto che è stato apprezzato da residenti e turisti, e che rispetta gli standard di qualità per quanto attiene i servizi turistici. Come sempre le postazioni rappresenteranno non solo un riferimento specifico di sicurezza per i bagnanti ma anche un continuo monitoraggio sulla vivibilità delle spiagge. Ci sarà una particolare attenzione rispetto all’abbandono di rifiuti e ad un adeguato utilizzo degli spazi comuni” dichiara l’assessore Frisenda.