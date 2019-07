Controlli presso i camping, disposta la chiusura di un chiosco-bar nel crotonese

Condividi

Nel corso di controlli eseguiti dalla locale Tenenza Carabinieri congiuntamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e carabinieri del N.A.S., entrambi di Cosenza, sono state contestate alcune violazioni,per un importo totale di 2000 euro, a carico di un camping sito in Isola di Capo Rizzuto.

In particolare è stata rilevata la mancanza di autorizzazione sanitaria e carenze igienico-sanitarie inerenti un chiosco-bar. Inoltre, attesa la mancata esibizione della scia e del prescritto piano di autocontrollo (h.a.c.c.p.), nonché per le carenze sanitarie sopra riportate, è stata disposta cautelativamente, a tutela della salute pubblica, la chiusura del chiosco-bar, nelle more degli adempimenti che saranno adottati dall’A.S.P. di Crotone, la qualeè stata interessata.