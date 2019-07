Confiscati beni a imprenditore esponente della ‘ndrangheta in Emilia Romagna

Condividi

La Dia di Firenze ha confiscato beni per oltre un milione di euro nei confronti dell’imprenditore Gaetano Blasco, noto esponente della ‘ndrangheta in Emilia–Romagna, attualmente detenuto.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Bologna, attribuisce carattere definitivo al sequestro già effettuato dalla Dia di Firenze nel dicembre 2018 e sottopone Blasco alla misure della sorveglianza speciale, per cinque anni, con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Nato a Crotone, ma trasferitosi a Reggio Emilia negli anni ’90, Blasco si è affermato nel tempo come elemento di spicco dell’organizzazione ‘ndranghetista emiliana, fino a quando nel 2015 è stato arrestato nell’ambito dell”Operazione Aemilia’ per il reato di associazione di tipo mafioso, nonché per atri atti criminosi aggravati dal metodo mafioso, quali incendi, estorsioni, usura e violazioni tributarie, reatiper i quali ha ricevuto condanne per complessivi 38 anni.

Le indagini economico-patrimoniali hanno consentito di far luce su un patrimonio immobiliare e finanziario sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dichiarate.

La confisca ha riguardato quattro società, un immobile a Reggio Emilia, sette beni mobili registrati e nove rapporti bancari tra conti correnti, libretti di deposito e dossier titoli.