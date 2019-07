Commissariato il Pd di Crotone

Condividi

Il circolo cittadino di Crotone del Pd e’ stato commissariato. La decisione e’ stata presa dal commissario del Pd calabrese Stefano Graziano. “Il provvedimento – si legge in un comunicato diffuso da Graziano – si e’ reso necessario in quanto l’azione politica posta in essere nelle ultime settimane dal circolo di Crotone, si e’ caratterizzata in netto contrasto con le linee di comportamento e le decisioni che erano state approvate e assunte in precedenza.

E’ stata una scelta sofferta ma necessaria, dato che i vertici cittadini del Pd, nel rapporto con l’amministrazione comunale, non hanno tenuto conto della linea decisa in direzione provinciale e ribadita nell’incontro di alcune settimane fa”. Nei giorni scorsi il circolo della citta’ calabrese aveva espresso disponibilita’ nei confronti dell’amministrazione comunale guidata da Ugo Pugliese, che ieri ha nominato la nuova Giunta. Disponibilita’ vanificata dal no espresso dalla direzione provinciale e dal commissario regionale del partito.

Commissario e’ stato nominato Franco Iacucci, presidente della Provincia di Cosenza.

“Buon lavoro – afferma, in una nota, il Commissario del Pd della Calabria, Stefano Graziano – a Franco Iacucci, che, ancora una volta, non ha esitato nel rispondere presente ad una chiamata del partito”.