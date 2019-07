Cirò (KR) – Scoperta piantagione di marjuana

Condividi

I carabinieri della Stazione di Cirò, nel corso di una specifica attività di prevenzione per il contrasto delle attività illecite relative la produzione di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto una piantagione di “marijuana”, sita in un’area impervia di macchia mediterranea e posta ai margini di un terreno privato in stato di abbandono.

Conseguentemente sono state estirpate e sequestrate circa 60 piante dell’altezza di due metri ed il relativo impianto di irrigazione. Sono in corso ulteriori indagini.