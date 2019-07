Ampliamento del canile municipale di Crotone

Condividi

Ancora una buona notizia per i migliori amici dell’uomo che si inserisce nell’ambito della programmazione specifica dell’amministrazione Comunale

L’Azienda Sanitaria Provinciale ha concesso il nulla osta igienico – sanitario relativa all’ampliamento che l’amministrazione ha effettuato nelle scorse settimane presso il canile comunale sito in località Martorana.

La struttura potrà ospitare ulteriori sessanta cani.

Una maggiore capacità di accoglienza in un ambiente che è stato oggetto di una profonda riqualificazione che ha previsto anche il miglioramento dei locali adibiti ad ambulatori e deposito mangime.

Un lavoro sinergico degli uffici lavori pubblici e ambiente sostenuto con particolare attenzione dai consiglieri comunali Vincenzo De Franco ed Enrico Pedace,

Proprio la scorsa settimana era stato effettuato il sopralluogo da parte del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale al quale, tra gli altri, avevano partecipato i consiglieri De Franco e Pedace e l’avv. Giuseppe Trocino.

In queste settimane sono stati realizzati una serie di interventi strutturali che sono stati finalizzati non solo a riqualificare la struttura ma ad ammodernarla e renderla maggiormente efficiente ed accogliente.

Per l’ampliamento sono stati realizzati, in particolare, due strutture modulari con spazi al coperto e all’aperto lasciando al cane la libertà di muoversi per garantire agli animali ricoverati il massimo benessere.