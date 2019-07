A Crotone Chiara Francini e il suo nuovo romanzo “Un anno felice”

Condividi

Nel calendario estivo del Museo di Pitagora spiccano anche gli incontri letterari e giungerà Chiara Francini con il suo nuovo romanzo “Un anno felice”, martedì 30 luglio 2019, ore 19:30.

La nota attrice fiorentina, apprezzata dal grande pubblico anche per la conduzione di programmi tv come Colorado e Domenica In, dopo i due bestseller “Non parlare con la bocca piena” e “Mia madre non lo deve sapere”, torna a Crotone con un’opera editoriale che narra l’evoluzione di un amore che prende una piega sbagliata, una trappola spietata in cui tante donne cadono accecate da sentimenti sinceri e dai veli dell’autoillusione.

L’evento, moderato da Luigi Sgrizzi, prevede reading a cura di Sorgente delle arti con intermezzi musicali.