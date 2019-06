Quintali di esplosivi ammassati vicino a bombole gas, arrestata 45enne

Condividi

Aveva stipato chili di esplosivo vicino a bombole del gas nei pressi di una casa. La Squadra Mobile e il Nucleo Regionale Artificieri Catanzaro hanno così arrestato G. N., ucraina 45enne residente a Crotone, per detenzione illegale di armi, munizioni, esplosivi, ricettazione e omessa denuncia di materie esplodenti. La donna aveva nascosto numerosi manufatti esplosivi, classificati nella categoria F2, del peso complessivo pari a 6 quintali, con contenuto esplosivo netto di 74 chili, all’interno di un furgone e un’auto insieme ad alcune bombole di gas, nelle vicinanze di un bombolone di gpl condominiale. Artificieri hanno messo in sicurezza i veicoli, con il materiale in essi contenuto, nonché l’abitazione della 45enne, dove c’era altro materiale esplosivo. La donna è ai domiciliari.