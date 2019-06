Nuovo sbarco di migranti, in 47 a bordo di un veliero

Condividi

Nuovo sbarco di migranti sulle coste del crotonese. I clandestini sono giunti a bordo di un’imbarcazione a vela di sedici metri che durante la notte si è arenata sulla spiaggia di località Marinella, nei pressi di Isola Capo Rizzuto.

A bordo c’erano 47 persone, in particolare 31 uomini, 8 donne e 8 minori, di nazionalità curda irachena e pakistana. I migranti sono stati soccorsi e presi a bordo di due pattugliatori della Guardia costiera e della Guardia di Finanza e sono arrivati in porto a Crotone alle prime luci di questa mattina. Quindi sono stati trasferiti al centro d’accoglienza per richiedenti asilo di Sant’Anna per l’identificazione.